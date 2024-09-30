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Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США
07:55 30.09.2024 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання звільнення послів він може обговорювати лише зі спікером українського парламенту.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Fox News.
Зеленський коментував ультимативну вимогу спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона звільнити посла України у США Оксану Маркарову.
"Я президент України і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - сказав він.
Як відомо, раніше цього тижня Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.
Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США - відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.
Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".
Тому Джонсон заявив, що"республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США", і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України "повинна бути негайно звільнена з посади".
За словами Зеленського, кандидат в президенти Дональд Трамп під час зустрічі з ним не піднімав питання візиту до Пенсильванії. "Я був у Юті, я був у Пенсильванії. Це було в різний час і не стосувалося виборів. Я не хочу втягувати нас у виборчий період у США", - заявив він.
Він наголосив на необхідності двопартійної підтримки і сказав, що зустрічався з представниками обох партій, а також дякував звичайним американцям за підтримку.
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