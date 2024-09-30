Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання звільнення послів він може обговорювати лише зі спікером українського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Fox News.

Зеленський коментував ультимативну вимогу спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона звільнити посла України у США Оксану Маркарову.

"Я президент України і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - сказав він.

Як відомо, раніше цього тижня Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США - відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".

Тому Джонсон заявив, що"республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США", і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України "повинна бути негайно звільнена з посади".

За словами Зеленського, кандидат в президенти Дональд Трамп під час зустрічі з ним не піднімав питання візиту до Пенсильванії. "Я був у Юті, я був у Пенсильванії. Це було в різний час і не стосувалося виборів. Я не хочу втягувати нас у виборчий період у США", - заявив він.

Він наголосив на необхідності двопартійної підтримки і сказав, що зустрічався з представниками обох партій, а також дякував звичайним американцям за підтримку.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1664
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,9541
  0,0057
 0,01

Курс обміну валют на 27.09.24, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8704  0,06 0,15 41,4863  0,08 0,20
EUR 45,7556  0,05 0,12 46,4415  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на 27.09.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,06 0,15 41,1950  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес