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Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
14:03 26.09.2024 |
США розширять підготовку українських пілотів F-16, зокрема у 2025 році підготують sще 18 пілотів, повідомив президент США Джо Байден.
"Щоб зміцнити потенціал ВПС України, я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, зокрема підтримати навчання ще 18 пілотів наступного року", - сказав він, представляючи підтримку США Україні в четвер, у промові розміщеній на сайті Білого дому.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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