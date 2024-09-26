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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 30 країн і ЄС ухвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України

 

У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі "Група семи" + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Під час ухвалення Спільної декларації виступили президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

У повідомленні Білого дому цей захід називають "історичним".

Джо Байден наголосив на тому, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому.

"Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових", - заявив президент США.

Він також наголосив, що країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження. За словами Байдена, на відбудову країни працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Зеленський зазначив, що це спільне зобов'язання сприятиме відновленню України. Воно передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів. Президент акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.

"Це свідчить про наш спільний погляд на життя - ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими - разом з Україною - отримають користь від масштабної відбудови", - наголосив він.

"Головні пункти декларації: всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС, координація підтримки через Українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд дол. США коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби", - повідомили в ОП.

Підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку.

Спільна декларація відкрита для підписання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зустріч президентом США Джо Байденом.
 

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