США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів

Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".

В Білому домі пояснили, що це включає "санкціонування пакета президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США", щоб забезпечити Україну додатковими можливостями "для задоволення її найбільш нагальних потреб".

Вони включають зброю "повітря-поверхня"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніку та протитанкову зброю, додали у Білому домі.

Що входить у комплект допомоги:

* боєприпаси "повітря-поверхня",

* боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,

* ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW),

* протитанкові системи Javelin і AT-4,

* бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles,

* протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP),

* легкі тактичні автомобілі,

* броньовані мостові системи,

* стрілецька зброя,

* патрульні катери,

* підривне обладнання та боєприпаси,

* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

У Білому домі додали, що це 66-й транш обладнання від адміністрації Байдена, який "буде надано з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".