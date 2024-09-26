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США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів
09:30 26.09.2024 |
Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".
В Білому домі пояснили, що це включає "санкціонування пакета президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США", щоб забезпечити Україну додатковими можливостями "для задоволення її найбільш нагальних потреб".
Вони включають зброю "повітря-поверхня"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніку та протитанкову зброю, додали у Білому домі.
Що входить у комплект допомоги:
* боєприпаси "повітря-поверхня",
* боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),
* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,
* ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW),
* протитанкові системи Javelin і AT-4,
* бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles,
* протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP),
* легкі тактичні автомобілі,
* броньовані мостові системи,
* стрілецька зброя,
* патрульні катери,
* підривне обладнання та боєприпаси,
* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
У Білому домі додали, що це 66-й транш обладнання від адміністрації Байдена, який "буде надано з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".
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