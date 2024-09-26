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АНАЛІТИКА

США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів

США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів

 

Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".

В Білому домі пояснили, що це включає "санкціонування пакета президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США", щоб забезпечити Україну додатковими можливостями "для задоволення її найбільш нагальних потреб".

Вони включають зброю "повітря-поверхня"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніку та протитанкову зброю, додали у Білому домі.

Що входить у комплект допомоги:

* боєприпаси "повітря-поверхня",

* боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,

* ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW),

* протитанкові системи Javelin і AT-4,

* бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles,

* протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP),

* легкі тактичні автомобілі,

* броньовані мостові системи,

* стрілецька зброя,

* патрульні катери,

* підривне обладнання та боєприпаси,

* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

У Білому домі додали, що це 66-й транш обладнання від адміністрації Байдена, який "буде надано з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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