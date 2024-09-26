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АНАЛІТИКА

Втрата Покровська відчутно вдарить по українській металургії: оцінка Укрметалургпрому

23:57 25.09.2024 |

Економіка

 

У разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля.

Про це повідомив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков під час форуму ЕП.

Очільник ОП "Укрметалургпром" зазначив, що за два роки повномасштабного вторгнення обсяги виробництва сталі в Україні становили 6 - 6,5 млн тонн на рік.

На підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік, але у разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитись до 2 - 3 млн тонн на рік.

За словами Каленкова, у Покровську залишається єдина підконтрольна Україні шахта, що виробляє коксівне вугілля. Втрата Покровська загрожує дефіцитом такого вугілля.

"За два роки ми плавили 6 - 6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2 - 3 млн тонн", - зазначив президент ОП "Укрметалургпром".
За матеріалами: Економічна правда
 

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