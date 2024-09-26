Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 02:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Це дуже складно зробити». Магазини не можуть позначати на цінниках товари Нацкешбеку
23:14 25.09.2024 |
Супермаркети не можуть маркувати товар, який бере участь у програмі "Національний кешбек", бо за пакування відповідає виробник. Позначати такі товари на цінниках - технічно складно.
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла виконавча директорка Українського фуд-ритейл альянсу Наталія Петрівська.
"Питання щодо маркування товарів або спеціальних цінників задається постійно, і чомусь воно адресується саме ритейлу. За маркування товарів, пакування відповідає виробник, і тільки він це може робити. Торгова мережа не може нічого змінювати в пакуванні. Щодо цінників чи інших розпізнавальних знаків, то перелік товарів, які беруть участь у програмі, постійно змінюється. Там десятки тисяч позицій, які сьогодні входять в програму, а завтра - за ініціативою виробника - виключені. Відслідковування цього всього є дуже складним в адмініструванні", - пояснила Петрівська.
Очільниця асоціації не виключає, що надалі окремі ритейлери можуть знайти для себе механізми, як можна виділяти такі товари. Наразі ж супермаркети зможуть промаркувати хіба власні торгові марки.
"На мою особисту думку, було б дуже класно зробити один спільний застосунок, де б споживач міг сканувати товар в магазині й розуміти: він входить в програму "Національний кешбек" чи ні. Це найпростіше", - зазначає Петрівська.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Це дуже складно зробити». Магазини не можуть позначати на цінниках товари Нацкешбеку
|Уряд встановив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових
|Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
|Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 млн грн – Слідство.Інфо
|Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
|«Слуга народу» Одарченко втік до Румунії, САП просить стягнути внесену за нього заставу
|Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
Бізнес
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram