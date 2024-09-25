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Уряд встановив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових
Кабінет міністрів затвердив нові розміри виплат на випадок отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців.
Про це йдеться у постанові уряду.
У випадку загибелі (смерті) розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військового становить 750 прожиткових мінімумів.
Наразі прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисяч гривень.
Розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:
* І група - 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн гривень);
* ІІ група - 300 прожиткових мінімумів (908 тис гривень);
* ІІІ група - 250 прожиткових мінімумів (757 тис гривень).
Водночас українське видання Oboz.ua пише, що на час воєнного стану мінімальна виплата у випадку загибелі військового становить 15 млн грн. Враховуючи, що 750 прожиткових мінімумів - менш як 15 млн грн, насправді розмір виплати не змінюватиметься і на час воєнного стану становитиме 15 млн грн.
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