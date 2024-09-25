Уряд встановив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

Кабінет міністрів затвердив нові розміри виплат на випадок отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців.

Про це йдеться у постанові уряду.

У випадку загибелі (смерті) розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військового становить 750 прожиткових мінімумів.

Наразі прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисяч гривень.

Розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:

* І група - 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн гривень);

* ІІ група - 300 прожиткових мінімумів (908 тис гривень);

* ІІІ група - 250 прожиткових мінімумів (757 тис гривень).

Водночас українське видання Oboz.ua пише, що на час воєнного стану мінімальна виплата у випадку загибелі військового становить 15 млн грн. Враховуючи, що 750 прожиткових мінімумів - менш як 15 млн грн, насправді розмір виплати не змінюватиметься і на час воєнного стану становитиме 15 млн грн.