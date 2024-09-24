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Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом
17:59 24.09.2024 |
Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".
В ухваленій заяві нижня палата парламенту - Національна рада Швейцарії - визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.
"Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про мільйони невинних жертв", - повідомив Стефанчук.
Заяву схвалили 123 голосами, проти були 58 депутатів і 7 утрималися, йдеться на сайті швейцарського парламенту.
Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках.
"Національна рада визнає актом геноциду явно систематичні дії, що призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", - йдеться в тексті.
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
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