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США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP
15:07 24.09.2024 |
Представники Білого дому і Пентагону заявили, що українські лідери не представили достатньо переконливих доводів на користь того, що удари по цілях у Росії за допомогою далекобійних ракет значно вплинуть на перебіг війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
На думку американських чиновників, атаки на об'єкти в Криму, які Україна проводила раніше, довели свою ефективність, змусивши російські війська відступити з півострова.
Один з американських представників зазначив, що поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.
Він наголосив, що запаси ракет обмежені, а Росія вже вивела 90% літаків, що запускають планувальні бомби, за межі зони дії ракет ATACMS. Таким чином, зміна політики США щодо далекобійного озброєння не матиме значного впливу на бойові дії.
Однак європейські військові та дипломати заперечують проти такого підходу, стверджуючи, що удари по Росії з більшої дальності можуть мати більш вагомий вплив на конфлікт, і критикують відмову США зняти обмеження на використання західної зброї.
Удари вглиб Росії
Останнім часом союзники України знову обговорюють можливість дозволити Збройним силам України використовувати надану зброю для ударів по території Росії.
За даними The Guardian, США і Великобританія нібито вже ухвалили таке рішення, але поки не оголосили його офіційно. Наразі ці відомості не підтверджено.
Тим часом, "Голос Америки" повідомляє, що президент США Джо Байден не знімав обмежень на удари територією Росії для України. Водночас Великобританія веде з Білим домом "делікатні" переговори щодо цього питання.
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