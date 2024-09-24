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АНАЛІТИКА

Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо", - сказав Зеленський під час інтерв'ю з співведучим програми "Доброго ранку, Америко" Робіном Робертсом.

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж здається. Ми ближче до закінчення війни"., - продовжив він.

Зеленський спілкувався з ABC News під час його візиту до Нью-Йорка в понеділок на Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй цього тижня в рамках поїздки до США, де він пообіцяв представити те, що він називає своїм "планом перемоги", президенту Джо Байдену, а також іншим ключовим американським політичним лідерам.

Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Великої Британії із закликом зняти обмеження на ракети великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині Росії.

Прохання Зеленського з'явилося на тлі запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після початку операції України у Курській області.

Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити - що він не може захистити всю свою територію", - сказав він..

Український лідер заявив, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

На інтерв'ю із Зеленським була присутня його дружина, перша леді Олена Зеленська. Пізніше цього тижня очікується візит Зеленського до Вашингтона, де він зустрінеться з Байденом, а також з кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
Ключові теги: Росія
 

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