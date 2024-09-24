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Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
Міністр оборони України Рустем Умеров заявив про збільшення показників мобілізації утричі та назвав наступним кроком - реформу територіальних центрів комплектування.
"Ми втричі збільшили показники мобілізації. І вп'ятеро розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок - реформа ТЦК. Над цим також працюємо", - написав міністр у колонці для Forbes Ukraine, підбиваючи підсумки першого року роботи.
За словами міністра, в Армія+ вже 230 000 військових користуються електронними послугами. Близько 20% їх офіцери, 15% - сержантський склад.
"У 2024 році Міноборони відмінило 16 журналів та паперових книг обліку. Попереду - перехід на 100% діджитал документообіг", - додав він.
Крім того він нагадав, що з метою боротьби з корупцією було створено два окремі закупівельні агенції - Державний оператор тилу та Агентство оборонних закупівель.
"Ми почистили систему всередині міністерства - спільно з правоохоронними спеціалізованими та антикорупційними органами ми викрили десяток ділків, які збагачувалися на армії. І лише цього року заощадили на закупівлі понад 16 млрд грн", - зазначив Умеров.
Водночас, за словами голови відомства, "більшість нашої роботи залишається поза увагою громадськості".
"У воєнний час це природно. Ми продовжуємо діяти, планувати, реформувати та захищати. І все це - заради України та її майбутнього", - додав він.
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