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Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 млн грн – Слідство.Інфо
22:39 23.09.2024 |
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 кв. метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу. Належить ця квартира його тещі, яка, схоже, не мала офіційних прибутків на її придбання, йдеться у розслідуванні проєкту Слідство.Інфо.
Відео на тему:
Житло могло коштувати 17,7 млн грн і було придбане, коли Віталій Коваль очолював Рівненську ОДА, встановили журналісти.
Віталій Коваль задекларував, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 кв. метрів. У цьому помешканні проживає вся сім'я міністра. Власницею квартири зазначена Галина Петрівна Баранюк.
Журналісти дізналися, що квартира знаходиться у житловому комплексі преміумкласу, збудованому шість років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві. Власниця помешкання купила її у липні 2021 року.
Наприкінці червня 2021 року в житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, за 17,7 млн грн ($650 000 за курсом долара того часу) продавалася квартира з ідентичною площею.
За даними розслідувачів, 69-річна Галина Баранюк усе життя мешкає в Чернівцях. Вона пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою.
Документ, наданий Слідству.Інфо джерелами, містить інформацію, що протягом 2014-2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 000 грн, тобто в середньому 6000 грн на місяць.
З реєстру нерухомості журналісти дізналися, що Галина Баранюк не продавала об'єктів нерухомості, що могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 млн грн.
Журналісти також дослідили декларації міністра за 2019-2021 роки та не побачили інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири. "Дірки" у 17,7 млн грн, що могла б пояснити походження нерухомості, у деклараціях міністра за 2019-2021 рік також немає.
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|Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 млн грн – Слідство.Інфо
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