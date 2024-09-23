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Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
16:37 23.09.2024 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall 18 вересня 2024 року провів захід Skyranger System Demonstration 2024. Під час нього було продемонстровано самохідну зенітку на базі Leopard 1, який було обладнано установкою Skyranger 35 калібру 35 міліметрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZBiAM.
Під час показу зенітки були присутні представники Збройних сил, а також оборонної промисловості від 26 країн світу. Перша демонстрація вогневих випробувань Skyranger 35 на Leopard 1 не була такою успішною, як розраховувалось - відмовив один із вузлів пульта управління.
Після заміни блоку, яка тривала протягом доби, стрільби були продемонстровані вже на наступний день.
Під час будівництва самохідної зенітки було використано шасі від Leopard 1A5BE. Башта виконана "безпілотною" й вміщує боєзапас на 252 постріли. Ефективна дальність ведення вогню складає 4 кілометри.
За словами представника Rheinmetall, зенітку було побудовано для того, щоб показати, що модуль Skyranger 35 насправді може бути адаптований під різні типи шасі. Концерн розраховує замовити щонайменше 10 одиниць таких зеніток для Сил оборони, але розробка орієнтована для продажу й іншим потенційно зацікавленим країнам також.
Rheinmetall
Rheinmetall - це один з провідних німецьких концернів у галузі оборонної промисловості та автомобільного виробництва. Компанія була заснована в 1889 році і за понад століття свого існування зарекомендувала себе як надійний постачальник озброєння, військової техніки та технологій. Rheinmetall спеціалізується на розробці і виробництві різноманітних систем, включаючи бронетехніку, артилерійські системи, боєприпаси та засоби зв'язку.
В середині червня в Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства "Укроборонпрому" та Rheinmetall.
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