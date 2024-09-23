«Слуга народу» Одарченко втік до Румунії, САП просить стягнути внесену за нього заставу

Під час засідання Вищого антикорупційного суду стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, незаконно перетнув кордон з Румунією.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як повідомили в НАБУ, депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. При цьому спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформлював.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова під час засідання суду уточнила, що депутат попросив про притулок у Румунії, передає "Слово і діло".

За її словами, перед втечею нардеп був у Києві. Тоді він попросив водія зупинити машину поблизу Верховної Ради, повідомивши, що дійде туди пішки. Також Одарченко віддав всі три свої телефони водієві і попросив поставити їх на зарядку. Після цього водій його не бачив.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у зв'язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

Як повідомлялося, раніше у САП припускали, що народний депутат зі "Слуги народу" Андрій Одарченко втік за кордон.

18 вересня під час засідання у справі нардепа прокурорка САП повідомила, що депутат покинув територію України. Зокрема, Одарченка не було у Верховні Раді. Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти.

У чому підозрюють Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.