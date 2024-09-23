Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot

 

Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав в інтерв'ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - сказав він.

Зауважимо, що йдеться про так званий пазл Patriot, з ініціативою якого виступила ще попередниця Брекельманса Кайса Оллонгрен. Згідно з задумом, Нідерланди і інші країни нададуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

За словами Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні з ППО і вони роблять усе можливе.

"Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими.

Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", - сказав міністр.

Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб повноцінно закрити українське небо, на думку військових, загалом потрібно 25 систем ППО Patriot.

Нагадаємо, США оголошували 11 липня пакет військової допомоги, до якого увійшла одна система ППО Patriot.

21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0521  0,08 0,18 41,6846  0,06 0,14
EUR 45,8654  0,05 0,10 46,6375  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,02 0,04 41,3850  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес