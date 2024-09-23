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Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
14:23 23.09.2024 |
Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.
Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав в інтерв'ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".
"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - сказав він.
Зауважимо, що йдеться про так званий пазл Patriot, з ініціативою якого виступила ще попередниця Брекельманса Кайса Оллонгрен. Згідно з задумом, Нідерланди і інші країни нададуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.
За словами Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні з ППО і вони роблять усе можливе.
"Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими.
Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", - сказав міністр.
Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.
Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб повноцінно закрити українське небо, на думку військових, загалом потрібно 25 систем ППО Patriot.
Нагадаємо, США оголошували 11 липня пакет військової допомоги, до якого увійшла одна система ППО Patriot.
21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.
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