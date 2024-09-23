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АНАЛІТИКА

Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель

Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель

 

На російському 23-му арсеналі у селищі Октябрський Тверської області внаслідок атаки були знищені або сильно пошкоджені майже 60 будівель складів, залізничне депо та потяги з боєприпасами. Це демонструють нові кадри з супутника.

Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) американського OSINT-дослідника з ніком "MT_Anderson".

Так, в мережі були оприлюднені фото, на яких показані локації другого ураженого Силами оборони України великого військового складу РФ у Тверській області.

Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель

 

Йдеться про 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський, що зазнав атаки дронів у ніч проти 21 вересня.

Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель

 

Даний склад також розташований біля міста Торопець, де 18 вересня злетів у повітря 107-й арсенал ГРАУ.

Як пише OSINT-дослідника, на складі в Октябрському фіксуються "значні пошкодження північної частини депо.

Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель

 

"58+ складська будівля та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл / сильно пошкоджені", - йдеться в його публікації.

Аналітик додає, що також постраждали зони завантаження та розвантаження залізниці.

"Схоже, під час удару там також були потяги з боєприпасами", - написав OSINT-дослідник., та оприлюднив відповідні кадри.

Удари по військових складах у Тверської області

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 вересня українські дрони завдали ударів по складу з боєприпасами та ракетами у Тверській області неподалік від міста Торопець.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, на атакованому безпілотниками СБУ 23-му арсеналі, зокрема, зберігалися ракети та снаряди комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Також нагадаємо, що 18 вересня Сили оборони України завдали ударів дронами по великому складу з боєприпасами та ракетами в Торопці - по 107-му арсеналу ГРАУ.

Додамо, 21 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили вражають тилові арсенали на території Росії завдяки зброї власного виробництва. Йдеться про удари по складах у Тверській області (Октябрський та Торопець) та в Краснодарському краю (в Тихорецьку).

Також раніше у розвідці Естонії озвучили оцінку, що при першому ударі по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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