Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США готують військову допомогу Україні на $375 млн - Reuters

 

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів, про що у п'ятницю, 20 вересня, повідомили агенції Reuters два американські чиновники.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошений наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння, зазначає агенція. Зміст і розмір пакета може змінитися в найближчі дні до очікуваного підписання президентом Джо Байденом.

Як повідомлялось, 26 вересня президент України зустрінеться у США з Байденом.

Нагадаємо, 19 вересня федеральний уряд Німеччини оновив список озброєнь, що поставляються Україні. Німеччини повідомила про передачу Києву нової партії зброї, до якої увійшли три установки Gepard, 22 танки Leopard 1A5, 61 тис артснарядів. Також планується збільшення на 400 млн євро обсягу допомоги ЗСУ цього року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1281  0,09 0,21 41,7444  0,06 0,15
EUR 45,9119  0,00 0,00 46,6441  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,10 0,24 41,3700  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес