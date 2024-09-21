США готують військову допомогу Україні на $375 млн - Reuters

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів, про що у п'ятницю, 20 вересня, повідомили агенції Reuters два американські чиновники.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошений наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння, зазначає агенція. Зміст і розмір пакета може змінитися в найближчі дні до очікуваного підписання президентом Джо Байденом.

Як повідомлялось, 26 вересня президент України зустрінеться у США з Байденом.

Нагадаємо, 19 вересня федеральний уряд Німеччини оновив список озброєнь, що поставляються Україні. Німеччини повідомила про передачу Києву нової партії зброї, до якої увійшли три установки Gepard, 22 танки Leopard 1A5, 61 тис артснарядів. Також планується збільшення на 400 млн євро обсягу допомоги ЗСУ цього року.