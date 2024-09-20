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АНАЛІТИКА

Норвегія продовжить щорічну допомогу Україні до 2030 року, щороку виділятиме ще $475 млн - ЗМІ

 

Уряд Норвегії запропонував збільшити підтримку України на 5 млрд норвезьких крон (близько 430 млн євро) цього року й надавати щонайменше 15 млрд норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро) на рік до 2030 року, повідомляє Panorama Nyheter.

"Уряд пропонує збільшити допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон цього року і надавати щонайменше 15 млрд норвезьких крон на рік до 2030 року. Загалом уряд Норвегії пропонує збільшити суму програми Нансена з 75 до 135 млрд норвезьких крон. Програму також продовжено на три роки - з 2027 до 2030 року", - йдеться в повідомленні на сайті Panorama Nyheter у п'ятницю.

"Ми запропонували запровадити нижню межу для нашої підтримки України, де 15 млрд норвезьких крон становитимуть основу підтримки щороку, замість стелі в 75 млрд норвезьких крон для всієї програми", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після зустрічі з лідерами парламенту в Стортингу в п'ятницю, якого цитує видання.

За словами прем'єра, з нижньою межею буде дві можливості на рік розглянути додаткові асигнування на додачу до того, що передбачено в державному бюджеті.

Програма Нансена - це збірна назва норвезької підтримки України, і військової, і цивільної.

Раніше уряд Норвегії вирішив виділити додаткові 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) на закупівлю дронів і засобів протиповітряної оборони. Раніше Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування платформ і малих катерів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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