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АНАЛІТИКА

В Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Abrams, - ЗМІ

 

Австралія може передати Україні американські танки Abrams, які списали раніше. Можливість таких постачань розглядають в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sydney Morning Herald.

Як пише видання, уряд Австралії спільно з владою США розробляє план, який передбачає передачу Україні танків Abrams.

Журналісти звернули увагу на те, що міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику.

"Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України", - наголошував чиновник минулого місяця.

При цьому неназвані джерела The Sydney Morning Herald в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Такі чутки з'явилися після того, як цього тижня українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання, включаючи патрульні машини дальньої дії та надувні човни. Натомість їх продають на інтернет-аукціоні.

У той же час Пітер Ліхі, який очолював австрійську армію з 2003 по 2008 рік і керував впровадженням танків M1A1 Abrams, наголосив, що "він здивований", чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.

"Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини... Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди", - додав він.

У свою чергу колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шоубридж наголосив, що танки все ще перебувають "у гарній формі".

"Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Австралія списала танки Abrams, про передачу яких просила Україна.

За даними ЗМІ, Київ закликав надати 14 танків та навчити екіпаж. Влада Австралії вирішила відхилити запит.

Всі списані танки в Австралії замінили більш новою модифікацією Abrams.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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