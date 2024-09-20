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АНАЛІТИКА

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції

 

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції, повідомила пресслужба Об'єднаного комітету начальників штабів Франції.

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції

 

"Франція щойно завершила навчання першої групи українських пілотів на літаку Alpha Jet", - ідеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Франції в соціальній мережі Х у п'ятницю.

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції

 

Зазначається, що Військово-повітряні сили Франції з березня 2024 року готують українських пілотів для виконання оперативних завдань з оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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