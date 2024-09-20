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Зеленський розкрив нову деталь про «план перемоги», який покаже Байдену
17:19 20.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський розкрив нову деталь про "план перемоги", який планує презентувати президенту США наступного тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на запитання ЗМІ на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії у Києві.
Зеленський зазначив, що не хоче розкривати деталі раніше, ніж обговорить план з Джо Байденом.
"У більшості своїй рішення щодо плану залежать саме від нього. Від інших союзників також, але є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже розраховую, що він підтримає цей план", - сказав президент України.
Зеленський зазначив, що реалізація цього задуму потребуватиме швидких рішень партнерів і розкрив, на який період розразований цей план.
"План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця... Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - сказав він.
Раніше Зеленський розкрив, що план складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".
Він також прокоментував, що планує робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде план "Б".
"Ми вже в плані "Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було плану "А", бо план "А" був - не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані", - сказав Зеленський.
Також Зеленський сказав, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни - таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.
Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.
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