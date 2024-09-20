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АНАЛІТИКА

Анонсований ЄС Офіс оборонних інновацій у Києві вже працює

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила, що Офіс оборонних інновацій у Києві, створення якого анонсували на початку року, вже почав роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на брифінгу у Києві.

"Наш офіс оборонних інновацій вже є і працює - з персоналом ЄС тут, у Києві, з командою підтримки у Брюсселі", - заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Офіс оборонних інновацій задумали як хаб, який "створить міст" між українською та європейською оборонною промисловістю і дозволить обмінюватися досвідом.

"Це буде на користь Україні, але також на користь і нам, тому що оборонна промисловість України - одна з передових. Тож я дуже розраховую на поглиблення нашої співпраці у цій сфері ще до того, як Україна вступить до ЄС", - сказала президентка Єврокомісії.

Вперше про створення Офісу оборонних інновацій фон дер Ляєн оголосила ще в лютому.

У травні в Єврокомісії заявили, що робота над його створенням вже почалася.
Ключові теги: ЄС
 

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