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АНАЛІТИКА

Президент ЄК: Упевнені, що зможемо надати Україні кредит на EUR35 мдрд дуже швидко

 

У ЄС упевнені, що зможуть надати Україні кредит розміром до EUR35 мдрд із використанням заморожених росактивів дуже швидко, заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

"Я рада повідомити, що сьогодні комісія ухвалила пропозиції, які дадуть змогу Європейському Союзу виділити EUR35 млрд із коштів, обіцяних "Великою сімкою". Це величезний крок уперед. Тепер ми впевнені, що зможемо надати цей кредит Україні дуже швидко", - сказала вона на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона нагадала, що це кредит у межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на $50 млрд із використанням заморожених активів РФ.

"І що дуже важливо, цей кредит надійде прямо у ваш національний бюджет", - наголосила вона.

Також президент ЄК зазначила, що Україна сама вирішуватиме, як краще використовувати зазначені кошти, що "забезпечить вам максимальну гнучкість для покриття ваших потреб".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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