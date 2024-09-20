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АНАЛІТИКА

ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 мдрд євро в рамках зобов''язань G7 - фон дер Ляєн

 

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва.

"Безперервні атаки Росії означають, що Україні необхідна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один важливий внесок ЄС у відновлення України", - написала вона в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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