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ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 мдрд євро в рамках зобов''язань G7 - фон дер Ляєн
13:42 20.09.2024 |
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва.
"Безперервні атаки Росії означають, що Україні необхідна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один важливий внесок ЄС у відновлення України", - написала вона в соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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