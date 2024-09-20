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Президентка Єврокомісії прибула до Києва
09:03 20.09.2024 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візиом до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн опублікувала у своєму X (Twitter) ранкове фото з київського вокзалу, поруч з нею можна бачити посла ЄС в Україні Катаріну Матернову.
На відміну від більшості візитів західних посадовців під час повномасштабної війни, цього разу його анонсували заздалегідь.
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що це вже восьмий її приїзд до Києва.
"Скоро починається опалювальний сезон, а Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Ми допоможемо Україні у її сміливих зусиллях.
Я приїхала, щоб обговорити підтримку Європи: від приготувань до зими до оборони, від процесу вступу до ЄС до прогресу у питанні позик від G7", - написала вона.
Нагадаємо, 19 вересня фон дер Ляєн на спеціальній пресконференції розкрила плани ЄС щодо "енергетичної" підтримки України перед наближенням зими.
На ці заходи виділяють 160 млн євро, вони включатимуть ремонт пошкоджених обстрілами об'єктів генерації, підтримку імпортом з Європи та розвиток малої генерації. Відновленням пошкоджених об'єктів та імпортом вийде забезпечити приблизно 25% потреби на зиму.
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