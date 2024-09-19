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АНАЛІТИКА

Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив за депозитними сертифікатами та рефінансування

 

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Як зазначили в НБУ, рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування спросу на валютному ринку.

Водночас правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.

Так, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування - до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.

За оцінками НБУ, зазначені кроки не будуть створювати ризиків для стійкості валютного ринку та повернення інфляції до мети на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, щоб посилити спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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