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Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5
14:20 19.09.2024 |
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди, серед іншого, ввійшли два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини, передає "Європейська правда".
Окрім 22 Leopard 1 A5, які країна передала спільно із Данією, а також 61 тисячі боєприпасів 155-мм калібру, Україна також отримає:
* п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
* один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
* три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
* дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
* 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
* 1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.
Зокрема, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:
* 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
* 20 безпілотних надводних апаратів;
* 12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
* шість Hornet XR.
Також у новому німецькому пакеті є:
* три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
* одна броньована інженерна машина DACHS;
* шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
* 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
* дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
* два автомобілі охорони кордону;
* 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
* вісім автоцистерн Zetros.
Німеччина від початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 млрд євро.
Окрім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.
Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини виділяє додаткові 50 млн євро на лікування поранених українських солдатів.
Також раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголошувала про плани країни надати додаткові 100 млн євро допомоги Україні цієї зими.
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