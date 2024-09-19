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ЄП закликав зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю
14:04 19.09.2024 |
Європейський парламент закликав країни Європейського Союзу негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї проти законних військових цілей на території Росії. Депутати переконані, що ці обмеження перешкоджають здатності України повною мірою здійснювати своє право на самооборону і роблять країну вразливою до атак на її населення та інфраструктуру. Це один із пунктів резолюції про триваючу фінансову та військову підтримку України державами-членами ЄС, ухваленої в четвер, 19 вересня, в Страсбурзі.
Посилення санкцій
Європарламентарі також закликали країни ЄС прискорити постачання зброї Україні, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), а також інших озброєнь і боєприпасів, про які просить українське керівництво, включно з німецькими далекобійними крилатими ракетами Taurus.
Крім того, Європарламент вважає за потрібне посилити санкції проти РФ і Білорусі, а також країн і організацій, що надають Росії військові технології та обладнання подвійного призначення. Наприклад, посилити санкції проти Ірану та Північної Кореї, а також розширити щодо китайських юридичних і фізичних осіб.
Депутати просять запровадити повне ембарго на російський скраплений природний газ (СПГ), санкції проти "Газпрому" та російських нафтових компаній. Вони хочуть позбавити судна, що експортують російський СПГ, доступу до портів і західних морських служб, а також запровадити санкції проти морських суден, які використовуються Росією для обходу санкцій на експорт нафти й газу та обслуговування своїх енергетичних проєктів в Арктиці.
Резолюція наполягає і на санкціях проти російського ядерного сектору, включно з санкціями проти осіб, винних у порушенні ядерної безпеки на окупованій РФ українській Запорізькій атомній електростанції.
Європарламентарі закликають запровадити ембарго ЄС на російське зерно, добрива, а також сировину, включно з газом і нафтою, алюмінієм, сталевою продукцією, ураном, титаном, нікелем, деревиною та виробами з неї.
Допомога Україні
Депутати виступають за значне збільшення гуманітарної допомоги ЄС Україні в поточному та наступному році й наголошують, що потреба в гуманітарній підтримці, ймовірно, збережеться протягом багатьох років, у зв'язку з чим Євросоюз має бути готовим задовольнити ці потреби за допомогою довгострокового планування та адекватних коштів.
Європейську Комісію просять оперативно запропонувати довгострокову фінансову допомогу для відновлення України в співпраці з країнами-партнерами, а всі країни Євросоюзу - збільшити фінансування України та утриматися від скорочення внесків. Разом із партнерами ЄС слід створити надійний правовий режим для конфіскації заморожених російських державних активів, вважає Європарламент.
Резолюції Європарламенту мають виключно рекомендаційний характер і не є юридично зобов'язувальними.
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