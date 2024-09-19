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АНАЛІТИКА

Посол ЄС: Україна дійсно може вступити у Євросоюз до 2030 року

 

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає реалістичним прогноз, що Україна може вступити до Євросоюзу до кінця десятиліття.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЄвроПравді".


Посол зазначила, що Україна своєю ініціативністю у прагненні вступити до ЄС, починаючи із заявки в перші дні повномасштабної війни, "зламала матрицю", і досить швидкі темпи - порівняно з тим, як бувало в інших країн-кандидатів, - можуть зберігатися і далі.

"Я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель - вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, - є реалістичною", - сказала Катаріна Матернова.

На ремарку "ЄвроПравди" про 2030 рік вона повторила, що вважає це реалістичним терміном.

"Але вступ до ЄС - і це необхідно усвідомити - це не тільки технічний процес переговорів про членство, який сам по собі потребує часу. А це також політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС. Тому він має бути ратифікований у тому форматі, якого вимагає кожна з країн Євросоюзу. А це завжди забирає певний час. Так, під час розширення 2004 року це зайняло десь півтора року", - додала посол.
Ключові теги: ЄС
 

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