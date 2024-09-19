Onet: Польща може використати головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії

Польський журналіст Марцін Терлік у матеріалі для видання Onet, посилаючись на ознайомлених співрозмовників, розповів про неприємні переговори очільника Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з президентом Володимиром Зеленським щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це пише видання Onet, передає "Європейська правда".

Як нагадав журналіст, польська делегація була здивована стилем спілкування президента Володимира Зеленського на переговорах у Києві минулого тижня.

Із посиланням на ознайомлених співрозмовників він зазначив, що позиція українських політиків щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, тому польське МЗС "планує конкретні заходи".

А тому, як пише видання, МЗС "планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці".

Співрозмовник, який ознайомлений із перебігом переговорів, зазначив, що "Україна зайняла вимогливу позицію".

"Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути так, щоб поступки були лише в один бік. Тим часом Україна зайняла вимогливу позицію. У сфері оборони ми можемо це зрозуміти. Але в інших сферах це має змінитися", - каже він.

Анонімний представник польського МЗС зазначив виданню, що питання Волині наразі є "головною і, в принципі, єдиною вимогою" країни.

Тому, після того, як у січні 2025 року Польща візьме на себе піврічне головування в Раді ЄС, МЗС країни начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ.

"Сікорський переконував Зеленського врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки він заплатить за них меншу ціну, ніж під час переговорів про вступ. Це не дійшло до Зеленського", - розповів виданню один із проінформованих співрозмовників.

Він зазначив, що після зустрічі політиків стало відомо, що Україна "хотіла б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно", що було б "безпрецедентно і дуже складно".

"Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - акцентував співрозмовник журналіста у польському МЗС.

Водночас представник польської дипломатії наголосив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Як відомо, на початку вересня очільниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська стала однією із перших людей у Польщі, хто подав приватний запит до президента Володимира Зеленського щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава не висуває надмірних вимог до Києва в історичних суперечках, та що поки зарано "залишити історію історикам".