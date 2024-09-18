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«Є інформація, що він за кордоном». Обвинувачений нардеп Одарченко зник
14:53 18.09.2024 |
Депутат Верховної Ради Андрій Одарченко (Слуга народу) в середу, 18 вересня, не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де його судять за обвинуваченням у корупції. Про це стало відомо під час чергового засідання.
На засіданні парламенту його також не було.
На початку засідання адвокат Одарченка повідомив, що йому не відомо, де перебуває їхній клієнт, тоді як прокурорка САП припустила, що депутат незаконно виїхав за межі України.
"Є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном", - сказала прокурора САП.
"У нас сьогодні запланований допит обвинуваченого. Він про це знав, і, напевно, в передчутті того, що після допиту послідують дебати, останнє слово і вирок, не став чекати", - сказала вона.
У зв'язку з цим прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.
Одарченка обвинувачують у спробі підкупити в 2023 році тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).
Дії депутата кваліфікували як спробу дати хабар - ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Депутат заперечував, що перераховував гроші. За його словами, він лише допомагав розібратися Найєму в криптовалютах.
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