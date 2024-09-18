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АНАЛІТИКА

Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд

11:53 18.09.2024 |

Економіка

 

Парламент прийняв в цілому #11417 щодо збільшення бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосувало 298 депутатів.

"Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн", - написав Железняк.

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт про збільшення видатків бюджету на 500 млрд грн депутати проголосували 3 вересня.

Голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснювала, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону:

* 115,4 млрд грн - скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу;
* 216 млрд грн - додаткове розміщення облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП);
* 100 млрд грн - перевиконання плану зі збору податків;
* 30 млрд грн - податкові надходження від підвищення податків;
* 12,7 млрд грн принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.

17 вересня Верховна Рада з другої спроби підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків, зокрема:

* підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
* встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
* підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
* авансові внески на АЗС;
* встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
* встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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