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«План перемоги» України може спрацювати - Вашингтон
23:53 17.09.2024 |
Сполучені Штати Америки вже ознайомилися з представленим керівництвом України "планом перемоги" у війні проти Росії. Про це у вівторок під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН, повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
"Ми бачили мирний план президента (України Володимира. - Ред.) Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - цитує американську посолку видання "Голос Америки".
При цьому Томас-Грінфілд наголосила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. "Тому, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому", - запевнила вона.
Зеленський анонсував "сильне" військове наповнення "плану перемоги"
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що вже підготовлено "сильний зміст для військового пакета" "плану перемоги". "Нарада щодо військового наповнення нашого "плану перемоги" для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з "планом перемоги", - сказав він у вечірньому відеозверненні у вівторок.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Нью-Йорку відбудеться чергова сесія генеральної асамблеї ООН, у рамках якоїпройде зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Очікується, що під час цих переговорів президент Зеленський представить "план перемоги" України.
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