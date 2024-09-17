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ВР прийняла за основу ресурсний законопроєкт про зростання військового збору до 5% і податку на прибуток банків до 50%
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.
"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня", - зазначив він.
Остаточне ухвалення цього законопроєкту має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.
За словами Железняка, голосування за документ у другому читанні очікується приблизно у середині жовтня.
Нагадаємо, оновлений текст проєкту закону передбачає:
* підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
* встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
* встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
* вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
* з міну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).
Крім того, документ має доручення уряду розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету для їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Як повідомлялося, 3 вересня народні депутати провалили голосування за законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".
Раніше податковий комітет ВР зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50% у 2024 році. Проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.
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