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Бізнес закладає у бюджети на 2025 рік курс 44 грн/$
13:47 17.09.2024 |
Позитивної динаміки розвитку бізнесу в 2025 році очікують 53% членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), негативної - 14%, тоді як рік тому оптимістів було 58%.
Такі результати опитування оприлюднила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко на заході Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний прогноз. Зміцнення єдності".
"На третьому році повномасштабної війни стриманість оцінок і прогнозів бізнесу зрозуміла. Невизначеність додає невпевненості. Попри це той факт, що все-таки більшість бізнесу очікує зростання, додає оптимізму", - зазначила Дерев'янко.
За її словами, 72% опитаного бізнесу планують зростання гривневої виручки 2025 року, тоді як лише 15% очікують її зниження, зокрема, зростання до 10% прогнозують 35% директорів, на 11-20% - до 23%.
Як уточнила Дерев'янко, на збільшення виробництва в натуральному вираженні розраховують 46% респондентів, на зниження - 21%, на зростання доларової виручки очікують 43% респондентів, а на зниження - 27%, тоді як прогнозований учасниками опитування середній курс гривні на 2025 рік - 44 грн/$1.
Дерев'янко нагадала, що на цей рік бізнес прогнозував середній курс 43 грн/$1, на минулий - 41 грн/$1, тоді як уряд на наступний рік заклав у бюджет 45 грн/$1.
"Порівняно з попередніми роками інвестиційні наміри компаній стали більш стриманими: частка компаній, які планують упроваджувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2025 році, знизилася до 16% із 26% у 2024 році та 19% у 2023 році", - зазначила виконавчий директор ЄБА.
Водночас вона уточнила, що середня вартість запланованих проєктів зросла в середньому до $9 млн із $8 млн у 2024 році та $3 млн у 2023 році.
Зазначається, що незначно зменшилася і кількість компаній, які планують інвестиції в соціальні ініціативи - з 65% у 2024 році до 59% у 2025 році. В середньому бізнес планує наступного року спрямовувати на такі проєкти 6% доходів компанії, що відповідає показнику цього року та менше за 8% у 2023 році.
Як зазначила Дерев'янко, до трійки пріоритетних завдань уряду бізнес традиційно зарахував боротьбу з корупцією - 69%, необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права - 51%, забезпечення макроекономічної стабільності - 36%.
"І з'явилася вже четверта група - це реформа податкової та митної політики - 35%», - додала виконавча директорка ЄБА.
Вона зазначила, що певне "заморожування" інвестиційних планів - досить тривожний сигнал, з яким потрібно працювати.
"І якщо на певні фактори, як-от безпека, нам важко впливати, то внутрішня ситуація точно в наших руках. Допоки не буде реального прогресу в боротьбі з корупцією, змінах у судовій системі, правоохоронних органах, інвестиційна активність навряд чи зазнає тих змін, які б ми хотіли бачити", - вважає Дерев'янко.
У дослідженні "Прогнози бізнесу на 2025 рік" узяли участь 92 керівники компаній-членів ЄБА. Опитування тривало з 6 до 29 серпня 2024 року вже дев'ятий рік.
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