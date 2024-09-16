Байден планує наприкінці вересня обговорити із Зеленським стратегію успіху у війні - радник Байдена Салліван

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку наприкінці вересня. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у суботу, 14 вересня, виступаючи по відеозв'язку на "Ялтинській європейській стратегії" (YES) у Києві.

За його словами, Байден з нетерпінням чекає на обговорення військової стратегії України з Зеленським. "Я вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і це те, що, за словами президента Зеленського, він пропонує. Тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти за стіл переговорів і обговорити це, і президент Байден готовий до цієї розмови", - цитує Саллівана агенція Reuters.

Зеленський і Байден обговорять удари вглиб РФ

Радник Байдена також розповів, що Вашингтон наразі працює над "суттєвим" новим пакетом військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ), який планує підготувати до кінця місяця.

Він запевнив, що президент США використає місяці, які йому залишилося попрацювати на цій посаді, для зміцнення України. "Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги", - цитує Саллівана агентство AFP.

"Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - Ред.) були сильними в цих переговорах", - сказав Салліван, додавши, що Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією.

Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що, хоч Україна і здійснила "сміливі та рішучі кроки у війні", утім "район навколо Покровська викликає особливе занепокоєння". За його словами, "з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми повинні робити більше, і ми повинні робити краще".

Що стосується поставок зброї ЗСУ, то, за словами Саллівана, це не є питанням політичної волі. "Це питання прориву через цю складну і заплутану логістику", - зауважив він.

Салліван також зазначив, що питання зняття обмежень на завдання ЗСУ ударів західною далекобійною зброєю по території вглибині РФ є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками та буде обговорюватись Байденом і Зеленським.

Зеленський представить Байдену "план перемогу"

13 вересня Зеленський повідомив, що зустрінеться з Байденом "цього місяця", щоб представити свій "план перемоги" у війні.

Він не розкрив жодних конкретних деталей стосовно того, яким чином бачить шляхи закінчення війни Росії проти України, зазначивши лише, що його пропозиція включатиме "систему взаємопов'язаних рішень, які дадуть Україні достатньо сили - достатньо для того, щоб перевести цю війну на мирний шлях".

Загальні дебати 79-ї сесії Генасамблеї ООН відбудуться 24-28 вересня і 30 вересня цього року в Нью-Йорку.