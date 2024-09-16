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Підозрюваний у стрілянині, яку вважають ймовірним замахом на Трампа, підтримував Україну
08:14 16.09.2024 |
58-річний Райан Рут, затриманий поліцією після стрілянини на полі для гольфу у Флориді, де в той час знаходився експрезидент США Дональд Трамп, висловлював у соцмережах підтримку Україні. Також він мав веб-сайт, де намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Рут прожив у Північній Кароліні більшу частину свого життя, перш ніж у 2018 році переїхав до Каава, Гаваї. Там він і його син керували компанією, яка будувала сараї.
Рут часто публікував у соціальних мережах дописи про війну в Україні та мав веб-сайт, де намагався збирати гроші та вербувати добровольців на боротьбу проти російського вторгнення.
У червні 2020 року він опублікував пост у соцмережі X, в якому просив тодішнього президента Трампа виграти переобрання, наказавши Міністерству юстиції переслідувати неправомірну поведінку поліції.
Того року він також опублікував повідомлення на підтримку президентської кампанії тодішньої конгресменки від Демократичної партії Тулсі Габбард з Гаваїв, яка наразі підтримує Трампа.
Однак останніми роками Рут у своїх дописах критикував Трампа та висловлював підтримку президенту Джо Байдену та віце-президенту Камалі Гарріс.
У липні, після замаху на Трампа в Пенсільванії, Рут закликав Байдена і Гарріс відвідати поранених під час стрілянини в лікарні та похорон пожежника, який загинув на мітингу.
Записи про реєстрацію виборців показують, що він зареєструвався як незалежний виборець у Північній Кароліні в 2012 році, останній раз голосував особисто під час праймеріз Демократичної партії штату в березні 2024 року.
Інцидент зі стріляниною
Нагадаємо, у неділю ввечері передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.
Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".
Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Чоловік втік. Пізніше його затримали під час руху в автомобілі. Підозрюваний перебуває під вартою.
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