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Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік

23:59 13.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. У Міністерстві фінансів України розповіли, який курс долара у нього заклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Згідно з презентацією Мінфіну, у проекті на 2025 рік спрогнозовано, що обмінний курс становитиме 45 гривень до 1 долара.

Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік
За матеріалами: РБК-Україна
 

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