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Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік
Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. У Міністерстві фінансів України розповіли, який курс долара у нього заклали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Згідно з презентацією Мінфіну, у проекті на 2025 рік спрогнозовано, що обмінний курс становитиме 45 гривень до 1 долара.
За матеріалами:
РБК-Україна
Ключові теги: курс валют, курс долара
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