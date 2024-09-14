Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік

Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. У Міністерстві фінансів України розповіли, який курс долара у нього заклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Згідно з презентацією Мінфіну, у проекті на 2025 рік спрогнозовано, що обмінний курс становитиме 45 гривень до 1 долара.



