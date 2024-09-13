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У ЄС обговорили опції, як гарантувати $50 млрд кредиту від росактивів для України
23:11 13.09.2024 |
Європейська комісія у п'ятницю, 13 вересня, представила державам-членам варіанти продовження терміну дії санкційного режиму проти Росії, щоб розблокувати угоду щодо використання заморожених російських активів на користь України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Пропозиція Єврокомісії пов'язана з планом країн "Групи семи" надати Україні 50 мільярдів доларів кредиту за рахунок заморожених росактивів і покликана гарантувати, що ці активи не будуть розморожені, доки Росія не погодиться виплатити репарації сама.
Виконавчий орган ЄС запропонував постійним представникам держав-членів три варіанти подальших дій.
Перший передбачає заморожування активів Росії на п'ять років, але з можливістю перегляду кожні 12 місяців та затвердженням кваліфікованою більшістю держав-членів. Другий - одностайне продовження заморожування кожні 36 місяців. Третій варіант передбачає продовження всіх санкцій проти Росії 36 місяців.
Більшість послів ЄС під час п'ятничної зустрічі були відкриті до запропонованих варіантів, але деякі з них висловили застереження. Серед іншого, Бельгія нагадала про потенційний ризик позовів проти депозитарію Euroclear на її території, де заморожена більша частина росактивів.
А Франція наполягала, що частина фінансування для України має бути спрямована на військові витрати.
Обговорення питання про подальше замороження активів Росії, ймовірно, буде включене до порядку денного зустрічі лідерів ЄС у середині жовтня в Брюсселі, пише Euractiv.
У Євросоюзі хочуть ухвалити угоду до виборів у США в листопаді, аби не було невизначеності щодо долі фінансової допомоги для України.
Нагадаємо, лідери "Групи семи" на саміті в червні дали політичну згоду на використання надприбутків від заморожених російських активів у їхніх юрисдикціях, а саме приблизно 50 мільярдів доларів на рік.
Як очікується, на Європейський Союз припаде більшість кредиту, який нададуть Україні за рахунок росактивів.
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