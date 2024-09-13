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АНАЛІТИКА

Укрнафта інвестує у футбол. Відродить колишнього учасника української Прем'єр-ліги

14:29 13.09.2024 |

Політика

 

Укрнафта вирішила фінансово підтримати футбольний клуб "Нафтовик" з Охтирки Сумської області. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Кошти будуть спрямовані на утримання клубу, що допоможе відновити його діяльність, уточнюють в Укрнафті.

"Підтримка ФК "Нафтовик" важлива не тільки для відновлення футбольних традицій Охтирки, а й для підвищення морального духу наших співробітників. Багато гравців команди - це працівники Укрнафти, і їхній успіх на футбольному полі має відчутний вплив на настрій та мотивацію в нашій компанії", - йдеться у повідомленні Укрнафти.

ФК "Нафтовик" засновано 1955 року. Наразі виступає у Чемпіонаті України серед любителів, а також у Чемпіонаті та Кубку Сумської області.

У 1997 році команда вперше вийшла до другої ліги чемпіонату України, де провела більшість сезонів аж до 2018 року. У період з 2004-2018 років клуб мав назву "Нафтовик-Укрнафта".

У сезоні 2006/07 "Нафтовик" став переможцем першої ліги та вийшов до Прем'єр-ліги, але за підсумками сезону вилетів назад.

У 2018 році "Нафтовик" було розформовано, а його місце посів фарм-клуб "Нафтовик-2". У 2020 році "Нафтовик-2" був перейменований на "Нафтовик" (Охтирка).

У сезоні 2022/23 "Нафтовик" став чемпіоном Сумської області та володарем Кубка Сумської області.

Домашні матчі команда проводить на стадіоні "Нафтовик" в Охтирці, що вміщує 3500 глядачів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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