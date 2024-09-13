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ЄС обговорює продовження санкцій проти РФ до 36 місяців для забезпечення кредиту Україні, - FT
14:13 13.09.2024 |
Лідери країн "Великої сімки" в червні погодили кредит у розмірі 50 млрд доларів для України під заставу заморожених російських державних активів. Однак процес просувається повільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Вашингтон вимагає залізних гарантій, що російські активи, більшість з яких заморожені в ЄС, залишаться заблокованими до виплати репарацій Росією, щоб обійти необхідність схвалення Конгресу на виділення коштів.
Сьогодні Європейська комісія представить варіанти продовження санкцій проти Росії на 36 місяців або безстроково для обговорення з послами країн ЄС. Однак для ухвалення рішення необхідна згода всіх 27 держав-членів.
Угорщина, зокрема, може використовувати це питання як важіль для впливу на розподіл портфелів у новій колегії Єврокомісії, що вже спричиняло труднощі в минулому.
ЄС має затвердити пропозиції щодо кредиту до кінця року, інакше Угорщина зможе накласти вето. Час обмежений, оскільки наступний транш кредиту МВФ для України також залежить від отримання гарантій достатнього фінансування для покриття фінансового дефіциту України.
Деякі чиновники ЄС вважають, що побоювання США щодо продовження санкцій можуть бути перебільшеними, оскільки санкції діють з 2014 року і їх завжди вдавалося продовжити. Однак ключовим гравцем у цьому процесі залишається Угорщина, що ускладнює ситуацію.
50 млрд доларів для України
У червні на саміті G7 лідери країн домовилися надати Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, заблокованих західними країнами після початку війни.
Наразі обговорюються умови надання кредиту, включно з часткою кожної держави G7 у загальному фонді.
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