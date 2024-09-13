Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС обговорює продовження санкцій проти РФ до 36 місяців для забезпечення кредиту Україні, - FT

 

Лідери країн "Великої сімки" в червні погодили кредит у розмірі 50 млрд доларів для України під заставу заморожених російських державних активів. Однак процес просувається повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Вашингтон вимагає залізних гарантій, що російські активи, більшість з яких заморожені в ЄС, залишаться заблокованими до виплати репарацій Росією, щоб обійти необхідність схвалення Конгресу на виділення коштів.

Сьогодні Європейська комісія представить варіанти продовження санкцій проти Росії на 36 місяців або безстроково для обговорення з послами країн ЄС. Однак для ухвалення рішення необхідна згода всіх 27 держав-членів.

Угорщина, зокрема, може використовувати це питання як важіль для впливу на розподіл портфелів у новій колегії Єврокомісії, що вже спричиняло труднощі в минулому.

ЄС має затвердити пропозиції щодо кредиту до кінця року, інакше Угорщина зможе накласти вето. Час обмежений, оскільки наступний транш кредиту МВФ для України також залежить від отримання гарантій достатнього фінансування для покриття фінансового дефіциту України.

Деякі чиновники ЄС вважають, що побоювання США щодо продовження санкцій можуть бути перебільшеними, оскільки санкції діють з 2014 року і їх завжди вдавалося продовжити. Однак ключовим гравцем у цьому процесі залишається Угорщина, що ускладнює ситуацію.

50 млрд доларів для України

У червні на саміті G7 лідери країн домовилися надати Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, заблокованих західними країнами після початку війни.

Наразі обговорюються умови надання кредиту, включно з часткою кожної держави G7 у загальному фонді.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2743
  0,0888
 0,22
EUR
 1
 45,4595
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9911  0,05 0,13 41,5678  0,05 0,11
EUR 45,3907  0,14 0,30 46,0819  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес