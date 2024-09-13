США дозволять Україні удари вглиб РФ, але не ракетами ATACMS, - Times

Сполучені Штати можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети для ударів по території Росії. Але не американську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times.

За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок.

Водночас, США навряд дозволять Україні застосовувати для ударів американські ATACMS.

Очікується, що Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами, щоб вислухати їхні думки щодо будь-яких змін у політиці.

Наразі відомо, що і Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх далекобійних ракет, але поки що американці блокують ці зміни, побоюючись ескалації

