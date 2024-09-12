Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту

Сьогодні російські окупаційні війська завдали ракетного удару по вантажному судну, яке транспортувало українську пшеницю до Єгипту.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі - по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - написав президент.

Він наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.

"Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу", - нагадав Зеленський.

Він пообіцяв, що Україна й надалі робитиме все необхідні для захисту портів і маршрутів постачання продовольства на глобальний ринок.

"Це справжній пріоритет для України - захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - додав голова держави.