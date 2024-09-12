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Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту
16:09 12.09.2024 |
Сьогодні російські окупаційні війська завдали ракетного удару по вантажному судну, яке транспортувало українську пшеницю до Єгипту.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі - по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - написав президент.
Він наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.
"Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу", - нагадав Зеленський.
Він пообіцяв, що Україна й надалі робитиме все необхідні для захисту портів і маршрутів постачання продовольства на глобальний ринок.
"Це справжній пріоритет для України - захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - додав голова держави.
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