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АНАЛІТИКА

Кудрицький про мету звільнення: Міненерго хоче контролювати інвестиції у відбудову

 

Колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що метою його звільнення могло бути бажання влади перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

"Оскільки Укренерго має оборот у 100 млрд гривень і залучила понад 1,5 млрд євро західної підтримки, то, безумовно, така компанія завжди знаходиться у фокусі уваги", - зазначив Кудрицький.

Міністерство енергетики, за його словами, отримало великий вплив на регулятора - НКРЕКП - через призначення членами комісії людей, які були нещодавно працівниками Міненерго. Виходить, за словами Кудрицького, що "неслухняна" компанія в секторі залишалася лише одна.

Користуючись його звільненням, вважає Кудрицький, Міненерго мало на меті змінити політику Укренерго.

"Я думаю, що ця зміна пов'язана з бажанням отримати більше контролю за всім, що відбувається в Укренерго", - зазначив він.

На запитання, якою була кінцева мета, Кудрицький припустив, що "мета в тому, щоб перевести під ручний контроль всі ці майбутні інвестиції у відбудову енергетики та розвиток нової генерації".

"Крім того, безумовно, Укренерго завжди не давало спокою тими рівнями закупівельних цін на обладнання та матеріали, які ми завжди публікували, і які часто виявлялися нижчими, ніж в інших компаній енергетичного сектору", - додав ексглава Укренерго.

На його думку, в ситуації зі зміною керівника Укренерго йдеться про боротьбу двох концепцій.

Одна, за його словами, полягає в тому, що держава у централізований спосіб буде будувати нову генерацію, буде якимось чином залучати західні інвестиції в державні компанії і контролювати, хто скільки побудує, хто і яким чином скільки електроенергії і кому транспортує.

"Інша концепція, яку ми завжди відстоювали, полягає в тому, що ринок необхідно лібералізувати, що чим менше держсектору в енергетиці є, тим буде краще. І якраз наше бачення полягало в тому, щоб залучити для відбудови української енергетики приватний капітал", - пояснив він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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