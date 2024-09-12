Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на £600 мільйонів

Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку у війні з Росією.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії з нагоди візиту глави британського МЗС Девіда Леммі до Києва, передає Укрінформ.

«Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є ще одним кроком у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують зазнавати безперервні російські атаки», - заявив Леммі.

Як зазначається, зокрема 242 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

У тому числі цьогорічне фінансування включає 100 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема на підтримку українців, у громадах біля лінії фронту. Ще 20 мільйонів фунтів стерлінгів подвоять цьогорічну допомогу на необхідні ремонтні роботи, захист електромереж, зміцнення енергетичної інфраструктури України.

40 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на стабілізацію та якнайшвидше відновлення, «щоб Україна не лише перемогла у війні, але й змогла зробити перший крок до миру». Це фінансування включає життєво важливу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, підтримку стабілізації нещодавно звільнених територій, а також фінансування роботи з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Міністр закордонних справ також оголосив про намір до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.

Як заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час спільної прес-конференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС України Андрієм Сибігою, Велика Британія та її союзники демонструють незламну єдність у підтримці України на тлі загарбницької російської війни.

"Я особливо пишаюся єдністю, яку ми з союзниками продемонстрували у підтримці України. Саме тому цей спільний візит, перший за понад десятиріччя, - це такий важливий сигнал", - сказав Леммі.

Він наголосив, що "ми об'єднані твердою підтримкою України". "Разом Британія та її союзники об'єднані відданістю Україні, свободі й перемозі, оскільки ми розуміємо, що стоїть на кону: не лише свобода України, а й безпека Європи та Заходу, а також принципи, на яких грунтується Статут ООН", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня прибули із візитом до української столиці.