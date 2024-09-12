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АНАЛІТИКА

Блінкен у Києві анонсував $717 млн гуманітарної та енергетичної допомоги

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, виділення 717 мільйонів доларів нової економічної та гуманітарної допомоги Україні.

325 мільйонів доларів з цієї суми спрямують на енергетичну допомогу: ремонт та відновлення після російських ударів українських енергогенеруючих потужностей, забезпечення аварійного резервного живлення для критично важливих служб і посилення фізичної безпеки енергетичної інфраструктури.

290 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, яка включатиме програми забезпечення продовольством, водою, житлом, охорону здоров'я й освіту для постраждалих від війни жителів України та біженців за її межами.

102 мільйони доларів будуть використані на заходи з розмінування в Україні, передає американське інформаційне агентство Associated Press.

Блінкен перебуває в Києві разом із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Ламмі, який анонсував фінансову допомогу Україні на понад 780 мільйонів доларів.

Наприкінці минулого тижня США оголосили, що надішлють Україні військову допомогу на ще 250 мільйонів доларів, а Британія - на понад 200 мільйонів доларів. До чергових партій зброї увійдуть зокрема ракети протиповітряної оборони.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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