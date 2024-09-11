Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 12:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов - робота зі сплатою податками, "Укренерго" та аудит НАБУ.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
Представники місії Міжнародного валютного фонду, що працювали в Києві з 4 вересня, узгодили позитивний перегляд чотирирічної програми для фінансування України та виділення чергового траншу на 1,1 млрд дол.
"Україна виконала усі кількісні критерії, а також структурні бенчмарки станом на кінець червня, що були необхідні для цього перегляду", - сказав очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей.
Повідомляється, що в контексті підвищення податків в Україні МВФ не ставить конкретних вимог. Керівник місії зазначив, що українська влада має вживати заходів для закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (НСР).
"Законодавство щодо реформи Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею. Також слід встановити надійні механізми для відбору постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад в органі", - додав Грей.
Також Грей відзначив серед короткострокових пріоритетів створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро. Відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" має бути відбутися до кінця грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
|Євросуд: Прибутки від угод з фірмами РФ конфісковуються
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Держсекретар США та очільник МЗС Британї прибудуть у Київ у середу
|Панама приєдналася до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру, - Зеленський
|Родина нардепа Іванісова за час його депутатства придбала автівок та нерухомості на майже $2 мільйони, – ЗМІ
|Нідерланди: Київ може застосовувати зброю для ударів по РФ
|Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
Бізнес
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram