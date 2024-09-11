Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови

Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов - робота зі сплатою податками, "Укренерго" та аудит НАБУ.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Представники місії Міжнародного валютного фонду, що працювали в Києві з 4 вересня, узгодили позитивний перегляд чотирирічної програми для фінансування України та виділення чергового траншу на 1,1 млрд дол.

"Україна виконала усі кількісні критерії, а також структурні бенчмарки станом на кінець червня, що були необхідні для цього перегляду", - сказав очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Повідомляється, що в контексті підвищення податків в Україні МВФ не ставить конкретних вимог. Керівник місії зазначив, що українська влада має вживати заходів для закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (НСР).

"Законодавство щодо реформи Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею. Також слід встановити надійні механізми для відбору постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад в органі", - додав Грей.

Також Грей відзначив серед короткострокових пріоритетів створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро. Відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" має бути відбутися до кінця грудня.