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Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
08:55 11.09.2024 |
Президент США Джо Байден заявив, що Штати працюють над можливим зняттям заборони для України завдавати американською зброєю далекобійних ударів по території РФ. Таке питання вирішується зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) американського кореспондента Алекса Рауфоглу.
Відповідну заяву глава Білого дому зробив у відповідь на питання представників ЗМІ, чи зніме він обмеження на використання Україною зброї великої дальності.
На це президент США дав ствердну відповідь та зазначив, що Вашингтон розглядає можливе зняття табу "просто зараз".
"Байден: "Ми просто зараз це вирішуємо", - процитував американського президента вашингтонський кореспондент у своїй соцмережі.
Питання щодо дозволу ЗСУ від США бити по території РФ
Нагадаємо, Штати, Велика Британія та Франція надають Україні далекобійну зброю з умовою не застосовувати їх для ударів по РФ.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав скасувати ці обмеження для ударів по російських аеродромах, але союзники поки відмовляються. Це ускладнює для ЗСУ знищення носіїв у РФ керованих авіабомб, які атакують цивільні об'єкти в Україні.
Нещодавно представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Вашингтон продовжують приватні переговори з Україною з цього питання.
Додамо, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, РФ перемістила свою тактичну авіацію за межі досяжності ракет ATACMS.
Також 10 вересня стало відомо, що Україну відвідають держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі. Тоді ж Блінкен заявив, що 13 вересня президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.
Крім того, за даними ЗМІ, Блінкен під час свого візиту в Київ ймовірно оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по РФ далекобійною зброєю.
Додамо, 10 вересня Блінкен заявив, що президент США Байден "не виключає", що Україна може запустити ракети вглиб російської території.
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