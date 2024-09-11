Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен

Президент США Джо Байден "не виключає", що Україна може запустити ракети вглиб російської території. США переконалися, що Україна має все необхідне для відсічі російській агресії.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky News.

За словами Блінкена, з початку повномасштабного вторгнення Росії, Штати впевнились, Україна має "все необхідне і в потрібний час для ефективної відсічі російській агресії".

Водночас він нагадав, що Вашингтон вимушений враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати. Все це має бути враховано при прийнятті цих рішень.

"Але я можу сказати вам, що ми адаптувалися і коригували кожен крок на цьому шляху, і ми будемо продовжувати - так що не виключаю цього на даному етапі. Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, то хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", - сказав держсекретар.

Що передувало

10 вересня стало відомо, що Україну відвідають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Тоді ж Блінкен заявив, що у п'ятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.

За даними ЗМІ, Блінкен під час свого візиту в Київ ймовірно оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по РФ далекобійною зброєю.

Дозвіл ЗСУ бити по території РФ

Британія, Франція та США надають Україні далекобійні ракети з умовою не застосовувати їх для ударів по Росії. Президент Зеленський закликав скасувати ці обмеження для ударів по російських аеродромах, але союзники поки відмовляються, що ускладнює знищення носіїв керованих авіабомб, які атакують цивільні об'єкти.

Джон Кірбі повідомив, що США продовжують приватні переговори з Україною з цього питання.

Глава Пентагону Ллойд Остін додав, що Росія перемістила свою тактичну авіацію за межі досяжності ракет ATACMS.