Євросуд: Прибутки від угод з фірмами РФ конфісковуються

Якщо компанія в Європейському Союзі виступає посередником в угоді з продажу товарів військового призначення, в якій задіяна фірма з Росії, то весь отриманий прибуток може бути конфіскований. Таке рішення ухвалив Європейський суд у Люксембурзі у вівторок, 10 вересня, у справі щодо Румунії.

Судовий розгляд справи тривав п'ять років. У 2019 році румунська авіаційна компанія Neves виступила посередником в угоді між державною компанією з України "Спецтехноекспорт" та фірмою з Індії щодо продажу 32 радіоустановок, 20 з яких були вироблені в Росії. На той час у ЄС через анексію Росією Криму діяли санкції щодо Москви. Зокрема, компаніям ЄС було заборонено надавати посередницькі послуги російським підприємствам щодо товарів військового призначення.

Органи влади Румунії повідомили компанію, що її посередницька діяльність потрапляє під цю заборону. Тим не менш, румунська компанія здійснила оборудку і отримала за неї майже три мільйони євро. Тож Бухарест наклав на посередника штраф у розмірі близько шести тисяч євро та конфіскував отримані кошти. Компанія оскаржила це в судовому порядку в Румунії.

Румунія ж запитала в Європейського суду, чи сумісні санкції проти компанії - автоматична конфіскація виручки - з її майновими правами. Суд у Люксембурзі підтвердив: хоча право власності і обмежується, але пропорційно, і законодавство ЄС дозволяє такий захід. "Законодавство ЄС дозволяє автоматичну конфіскацію всіх доходів, отриманих у зв'язку з наданням посередницьких послуг щодо військового обладнання компаніям з Росії", - йдеться у пресрелізі суду.